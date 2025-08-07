Foto: WireStock
Foto: Patrick Illinger
Den Sternen so nah
7. August 2025
Welcher ist der wichtigste Stern für uns Menschen?“ Die Frage von Aaron Wolf ist ein bisschen hinterhältig. Schließlich blicken seine Ausflugsgäste gerade voller Faszination auf Tausende leuchtende Punkte am Nachthimmel. Dazwischen schlängelt sich auch noch die Milchstraße. Welcher Stern soll da schon der wichtigste sein?