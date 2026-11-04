Wir sollen also unsere Mitte finden. Halten die Luft zurück, atmen bewusst und langsam aus, schließen die Augen, öffnen sie wieder und blicken in einen Himmel voller Palmwedel und blühender Tamarisken. Neun Frauen, ein Mann und vor uns die deutsche Yoga-Lehrerin, die schon lange auf Kreta lebt. Am Anfang hört man noch das Flugzeug am Himmel, nimmt die Fliege wahr, die ums Handgelenk surrt und den Mitarbeiter des Hotels, der den Sand von den Strandliegen bläst – Spuren, die der Regen der letzten Tage hinterlassen hat. Aber dann kehrt tatsächlich Ruhe ein im Kopf, nur ein leichtes Meeresrauschen noch im Ohr. Das ist es also, was die meisten Gäste hier im Urlaub suchen: Tiefenentspannung.