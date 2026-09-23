Olivenernte in Griechenland

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Der schönste Moment einer Olivenernte ist jener, wenn das erste Öl auf ein Stück Brot tropft und mit diesem zusammen den Weg in den Mund des Pflückers findet. Leuchtend grün ist es, würzig, kratzig, gerade frisch aus der Presse gekommen. Über den Winter wird es nachdunkeln und gefälliger schmecken, aber es wird unverwechselbar bleiben. Stammt es doch von der kleinen Koroneiki, einer der besten Öl-Oliven weltweit.