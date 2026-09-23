Foto: imago classic/IMAGO/Dreamstime
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Foto: All mauritius images/mauritius images / Peter Eastlan
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Einmal im Leben 

Olivenernte in Griechenland

Wenn im November die Ernte der Koroneiki-Oliven auf der Halbinsel Mani auf dem Peloponnes beginnt, ist es ein ganz besonderes Erlebnis, dabei mitzuhelfen.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
30. Oktober 2026

Der schönste Moment einer Olivenernte ist jener, wenn das erste Öl auf ein Stück Brot tropft und mit diesem zusammen den Weg in den Mund des Pflückers findet. Leuchtend grün ist es, würzig, kratzig, gerade frisch aus der Presse gekommen. Über den Winter wird es nachdunkeln und gefälliger schmecken, aber es wird unverwechselbar bleiben. Stammt es doch von der kleinen Koroneiki, einer der besten Öl-Oliven weltweit.

Foto: imago classic/IMAGO/Dreamstime
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Einmal im Leben 

Olivenernte in Griechenland
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Wenn im November die Ernte der Koroneiki-Oliven auf der Halbinsel Mani auf dem Peloponnes beginnt, ist es ein ganz besonderes Erlebnis, dabei mitzuhelfen.

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Der schönste Moment einer Olivenernte ist jener, wenn das erste Öl auf ein Stück Brot tropft und mit diesem zusammen den Weg in den Mund des Pflückers findet. Leuchtend grün ist es, würzig, kratzig, gerade frisch aus der Presse gekommen. Über den Winter wird es nachdunkeln und gefälliger schmecken, aber es wird unverwechselbar bleiben. Stammt es doch von der kleinen Koroneiki, einer der besten Öl-Oliven weltweit.

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