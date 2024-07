Flug zu den Stars

Sein erstes Mal kostete ihn schon ein Vermögen. 400 Dollar blätterte er damals hin, für einen Platz ganz oben in der letzten Reihe, in einem Stadion in Chicago. Das zweite Mal, als John Killingbeck seine Lieblingssängerin sah, diesen Frühling in Las Vegas, zahlte er sogar 800 Dollar. Nun, in München, auf seinem dritten Adele-Konzert, liegt der Eintrittspreis nur bei einem Viertel davon. Es habe sich deshalb „etwas ökonomischer“ angefühlt, sagt der junge Mann, extra für den Auftritt Flüge nach München zu kaufen.