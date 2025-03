Die Streif abfahren

Die Sonne wärmt die Haut, ohne zu brennen wie im Sommer. Und in der guten Luft liegt ein leichter Hauch von modrigem Laub und Holzrauch, der aus irgendeiner warmen Stube strömt. Aber dorthin will man nicht, noch nicht, denn es ist fast unmöglich, sich von diesem An- und Ausblick zu trennen, der eben nur im November so besonders bunt, klar und hell ist. Und wer will schon ins Graugrau unter die Nebeldecke zurück, wenn er nicht unbedingt muss?

Hans Gasser