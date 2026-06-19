Blick vom Glacier Point auf die Yosemite Falls und den Half Dome. Blick vom Glacier Point auf die Yosemite Falls und den Half Dome. Foto: Hans Gasser Foto: Hans Gasser Foto: Hans Gasser Foto: Hans Gasser Foto: Hans Gasser Foto: Hans Gasser Fußball-Weltmeisterschaft hin oder her: Am faszinierendsten sind die USA in ihren Nationalparks. Auch wenn die Gebühren neuerdings für Ausländer erhöht wurden. Eine Reise durch Yosemite, Death Valley und Sequoia zeigt: Das schönere Amerika Blick vom Glacier Point auf die Yosemite Falls und den Half Dome. Blick vom Glacier Point auf die Yosemite Falls und den Half Dome. Foto: Hans Gasser Foto: Hans Gasser Fußball-Weltmeisterschaft hin oder her: Am faszinierendsten sind die USA in ihren Nationalparks. Foto: Hans Gasser Foto: Hans Gasser Auch wenn die Gebühren neuerdings für Ausländer erhöht wurden. Eine Reise durch Yosemite, Death Valley und Sequoia zeigt: Foto: Hans Gasser Foto: Hans Gasser Das schönere Amerika Von Hans Gasser 19. Juni 2026 | Lesezeit: 9 Min. Death ValleySequoiaYosemiteReiseinformationen Foto: Hans Gasser Foto: Hans Gasser Hitze spüren im Death Valley Tiefer kann man nicht sinken. Und das bezieht sich ausnahmsweise nicht auf die Herren Infantino und Trump, die derzeit eine Fußball-WM veranstalten und ansonsten ziemlich beste Freunde im Geiste und Gelde sind. Bitte aktivieren Sie JavaScript.