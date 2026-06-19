Blick vom Glacier Point auf die Yosemite Falls und den Half Dome.
Blick vom Glacier Point auf die Yosemite Falls und den Half Dome.
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Foto: Hans Gasser
Foto: Hans Gasser
Foto: Hans Gasser
Foto: Hans Gasser
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Foto: Hans Gasser

Fußball-Weltmeisterschaft hin oder her: Am faszinierendsten sind die USA in ihren Nationalparks. 

Auch wenn die Gebühren neuerdings für Ausländer erhöht wurden. Eine Reise durch Yosemite, Death Valley und Sequoia zeigt:

Das schönere Amerika

Blick vom Glacier Point auf die Yosemite Falls und den Half Dome.
Blick vom Glacier Point auf die Yosemite Falls und den Half Dome.
Blick vom Glacier Point auf die Yosemite Falls und den Half Dome.
Foto: Hans Gasser
Foto: Hans Gasser

Fußball-Weltmeisterschaft hin oder her: Am faszinierendsten sind die USA in ihren Nationalparks. 

Foto: Hans Gasser
Foto: Hans Gasser

Auch wenn die Gebühren neuerdings für Ausländer erhöht wurden. Eine Reise durch Yosemite, Death Valley und Sequoia zeigt:

Foto: Hans Gasser
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Das schönere Amerika
Von Hans Gasser
19. Juni 2026 | Lesezeit: 9 Min.
Death ValleySequoiaYosemiteReiseinformationen
Foto: Hans Gasser
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Hitze spüren im Death Valley

Tiefer kann man nicht sinken. Und das bezieht sich ausnahmsweise nicht auf die Herren Infantino und Trump, die derzeit eine Fußball-WM veranstalten und ansonsten ziemlich beste Freunde im Geiste und Gelde sind.

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