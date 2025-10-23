Foto: IMAGO/Zoonar
Das Land an der Grenze

Staunen zwischen Felswänden, übernachten in der Wüste, baden im Toten Meer: Jordanien ist ein spektakuläres Reiseziel. 

Nach dem Waffenstillstand in Nahost hofft man jetzt darauf, dass bald wieder mehr Gäste kommen.

Von Monika Maier-Albang
23. Oktober 2025 | Lesezeit: 12 Min.

Leere Stände im Süden, wo Jordanien sich den Zugang zum Roten Meer mit Israel teilt. Wenig ausländische Touristen an Sehenswürdigkeiten wie der Nabatäerstadt Petra. Und selbst die Pilger, die es normalerweise an den Jordan zieht, sind in den vergangenen zwei Jahren weitgehend ausgeblieben. Obwohl Jordanien selbst politisch stabil ist, ist es als Nachbar Israels mit betroffen gewesen vom Gaza-Krieg, emotional wie wirtschaftlich. Unter anderem Urlauber aus Europa waren verunsichert und blieben fern.

