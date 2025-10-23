Leere Stände im Süden, wo Jordanien sich den Zugang zum Roten Meer mit Israel teilt. Wenig ausländische Touristen an Sehenswürdigkeiten wie der Nabatäerstadt Petra. Und selbst die Pilger, die es normalerweise an den Jordan zieht, sind in den vergangenen zwei Jahren weitgehend ausgeblieben. Obwohl Jordanien selbst politisch stabil ist, ist es als Nachbar Israels mit betroffen gewesen vom Gaza-Krieg, emotional wie wirtschaftlich. Unter anderem Urlauber aus Europa waren verunsichert und blieben fern.