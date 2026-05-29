Nicht fliegen, kein Stau am Brenner oder sonst wo, kaum Fixkosten und alles ganz flexibel. Mindestens in der Theorie spricht alles für eine Bummelzugreise in den Süden. Denn da gibt es seit einiger Zeit dieses Angebot: „Italia in tour“, 35 Euro für drei Tage oder 59 Euro für fünf, um ohne Reservierung so viel Regionalbahn zu fahren, wie man mag. Die Freccia-Schnellzüge von Trenitalia machen DB-gebeutelte Menschen wie mich schon lange glücklich und neidisch zugleich. Fragt sich also: Können Italiens Regionallinien bei Pünktlichkeit und Bequemlichkeit mithalten, ermöglicht ihr langsamer Takt vielleicht noch interessanteres Reisen?