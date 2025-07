Wenn man Giulia Manca fragt, warum sie das ganze Jahr über auf dieser kleinen, flachen Felseninsel weit draußen vor der toskanischen Küste lebt, dann zeigt sie nach oben: „So einen Sternenhimmel sieht man nur in der Wüste – und hier.“ Überhaupt sei Pianosa etwas für Menschen, die zur Ruhe kommen wollen und die Natur lieben. „Vom Fenster meiner Wohnung aus kann ich die Fische beobachten. So klar ist bei uns das Meereswasser. Ich liebe diese Insel. Was brauche ich mehr?“