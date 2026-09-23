Foto: All mauritius images Content+/mauritius images / amer ghazzal
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Foto: imago stock/IMAGO/Avalon.red
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Einmal im Leben 

In Schwefelwasser baden

Rund um Viterbo, wo schon die Päpste Heilung und Wohlbefinden suchten, gibt es bis heute zahlreiche Quellen. Dieses und weitere Traumziele

Von SZ-Autorinnen und Autoren
9. Oktober 2026

Eine Schwimmnudel pro Person darf man nehmen, steht auf dem Schild. Damit treibt man dann, benudelt unter Achseln oder Po, über Stunden auf dem Wasser. So ist es hier Tradition. Entsprechend tief gebräunt sind all die Italienerinnen und Italiener, die um einen herumdümpeln. Ihnen gehören jetzt in der Nachsaison fast allein die Terme dei Papi, die „Bäder der Päpste“, in Viterbo im Latium. Die Stadt, gelegen an den Hängen des Monte Palanzana, wurde im Mittelalter Zufluchtsort einiger Päpste, denen das etwa 80 Kilometer entfernte Rom zu unsicher geworden war.

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Einmal im Leben 

In Schwefelwasser baden

Rund um Viterbo, wo schon die Päpste Heilung und Wohlbefinden suchten, gibt es bis heute zahlreiche Quellen. Dieses und weitere Traumziele

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Eine Schwimmnudel pro Person darf man nehmen, steht auf dem Schild. Damit treibt man dann, benudelt unter Achseln oder Po, über Stunden auf dem Wasser. So ist es hier Tradition. Entsprechend tief gebräunt sind all die Italienerinnen und Italiener, die um einen herumdümpeln. Ihnen gehören jetzt in der Nachsaison fast allein die Terme dei Papi, die „Bäder der Päpste“, in Viterbo im Latium. Die Stadt, gelegen an den Hängen des Monte Palanzana, wurde im Mittelalter Zufluchtsort einiger Päpste, denen das etwa 80 Kilometer entfernte Rom zu unsicher geworden war.

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