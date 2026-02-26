Foto: xLeonidSorokinx via imago-images/IMAGO/Pond5 Images Foto: xLeonidSorokinx via imago-images/IMAGO/Pond5 Images Foto: AndrewMayovskyy via imago-images/IMAGO/Depositphotos Foto: AndrewMayovskyy via imago-images/IMAGO/Depositphotos In Italien den Frühling begrüßen Resturlaub übrig? Im März ist das Meer zwar noch zu kühl, aber viele Orte sind gerade jetzt besonders schön und noch nicht überlaufen. Acht Reisetipps für Genießer. Foto: xLeonidSorokinx via imago-images/IMAGO/Pond5 Images Foto: xLeonidSorokinx via imago-images/IMAGO/Pond5 Images In Italien den Frühling begrüßen Foto: AndrewMayovskyy via imago-images/IMAGO/Depositphotos Foto: AndrewMayovskyy via imago-images/IMAGO/Depositphotos Resturlaub übrig? Im März ist das Meer zwar noch zu kühl, aber viele Orte sind gerade jetzt besonders schön und noch nicht überlaufen. Acht Reisetipps für Genießer. Von SZ-Autorinnen und Autoren 26. Februar 2026 Bitte aktivieren Sie JavaScript.