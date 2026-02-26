Foto: xLeonidSorokinx via imago-images/IMAGO/Pond5 Images
Foto: AndrewMayovskyy via imago-images/IMAGO/Depositphotos
In Italien den Frühling begrüßen

Resturlaub übrig? Im März ist das Meer zwar noch zu kühl, aber viele Orte sind gerade jetzt besonders schön und noch nicht überlaufen. Acht Reisetipps für Genießer.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
26. Februar 2026

