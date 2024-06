Mamma mia, diese Touristen!

Manchen Touristen möchte man zurufen: „Nein, hier geht es nicht zum Strand!“ Er mit Badelatschen, Schlabbershorts und Hawaiihemd, sie mit Flip-Flops, neonfarbenen Hotpants, Trägertop, Herzchen-Sonnenbrille und Hütchen mit beweglichen Hasenohren. So erobern sie Rom, auch schon im frühesten Frühjahr, wenn die Römer noch in Daunenjacken und mit Stiefeln unterwegs sind. Aber in der Ewigen Stadt scheint ja immer die Sonne, ist das Essen natürlich stets hervorragend, und noch mehr der Aperol Spritz, gerne auch schon in den Morgenstunden.