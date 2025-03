„Weißt du“, sagte neulich ein Istanbuler Freund, „wir sind die letzte Hauptstadt des Römischen Reichs.“ Ah ja? Aber sicher, sagte er, keinesfalls sei dieses 1453 untergegangen, als die Osmanen in Konstantinopel einfielen. Das Osmanische Reich habe ans Oströmische angeschlossen, und der letzte Sultan hielt immerhin bis 1922 durch. Eine Weltstadt also, immer schon gewesen.

Ohne Zweifel ist es auch eine, in der vom früheren Glanz stets etwas übrig blieb. Als hätte die Vergangenheit sich, wenn mal wieder eine neue Zeit anfing, gesagt: Ist mir egal, wer jetzt das Sagen hat, ich bleibe.