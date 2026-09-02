Dunkel? Trifft es nicht ganz. Vielmehr ist da ein großes Nichts, so dicht, dass man nicht mal die eigenen Hände, unmittelbar vor das Gesicht gehalten, sehen kann. Dazu kommt eine unfassbare, ungekannte Stille. Kein Tropfen, kein Krabbeln, kein Gekrauche. Das Einzige, was sich regt, sind ein paar Schweißtropfen, die einem über die Stirn rinnen. Nicht weiter verwunderlich: Immerhin sitzt man in einem Tunnel aus Lava.