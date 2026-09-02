Foto: Julia Rothhaas
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Foto: Jean-Marie Liot/mauritius images / Hemis.fr
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La Réunion im Indischen Ozean ist geprägt von einsamen Ständen und einer üppigen Flora.

Über allem thront der Piton de la Fournaise, einer der aktivsten Vulkane der Welt.

Unsere Autorin entdeckte aber auch: die völlige Finsternis.

Auf der Insel der Kontraste

Foto: Julia Rothhaas
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La Réunion im Indischen Ozean ist geprägt von einsamen Ständen und einer üppigen Flora.

Über allem thront der Piton de la Fournaise, einer der aktivsten Vulkane der Welt.

Foto: Julia Rothhaas
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Unsere Autorin entdeckte aber auch: die völlige Finsternis.

Foto: Jean-Marie Liot/mauritius images / Hemis.fr
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Auf der Insel der Kontraste
Von Julia Rothhaas
2. September 2026 | Lesezeit: 9 Min.

Dunkel? Trifft es nicht ganz. Vielmehr ist da ein großes Nichts, so dicht, dass man nicht mal die eigenen Hände, unmittelbar vor das Gesicht gehalten, sehen kann. Dazu kommt eine unfassbare, ungekannte Stille. Kein Tropfen, kein Krabbeln, kein Gekrauche. Das Einzige, was sich regt, sind ein paar Schweißtropfen, die einem über die Stirn rinnen. Nicht weiter verwunderlich: Immerhin sitzt man in einem Tunnel aus Lava.

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