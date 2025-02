Vorbei sind die Zeiten, als in Hostels ausschließlich Backpacker und Partytouristen übernachtet haben. In den vergangenen Jahren haben sich die einst recht einfachen Häuser weiterentwickelt. In den meisten Städten gibt es mittlerweile Designer- oder Boutique-Hostels, die weiterhin relativ günstig sind, doch auch gute Qualität in bester Lage bieten. Ein Hostel auf einem Boot in Berlin, eines mit Blick auf den Naschmarkt in Wien oder in einem renovierten Herrenhaus in Budapest – es gibt mittlerweile viele interessante Übernachtungsmöglichkeiten. In manchen Städten muss man für den günstigen Preis allerdings auch Kompromisse eingehen. Die Hostels sind auf der eigenen Website in der Regel am billigsten zu buchen, die preiswertesten Tage sind Sonntag und Montag und die Monate zu Jahresbeginn sind oft besonders günstig.