Kurz nach... Helsinki

Wenn man Finnen mit den Studien kommt, laut denen sie die glücklichsten Menschen der Welt sind, dann lachen sie erst einmal. Aber nicht, weil sie just in diesem Moment so unfassbar glücklich sind. Sondern eher, weil sie nicht wissen, wie sie ihr Gegenüber nicht als komplette Idiotin dastehen lassen sollen. Schließlich hält hier kaum einer was von diesen Studien. In einem Land, in dem es im Winter nur wenige Stunden Sonnenlicht gibt, sollen die glücklichsten Menschen der Welt leben? Schon mal einen Film von Aki Kaurismäki gesehen, dem finnischen Großmeister im Skizzieren melancholischer Welten? Sah das vielleicht nach Glück aus?

Aber weil die Menschen hier auf jeden Fall zu den höflichsten der Welt gehören, sagen sie erst einmal nichts. Und während sie nachdenken, fällt ihnen dann doch erstaunlich viel ein, warum sie in ihrem Land so glücklich sind. Neben einer vertrauenswürdigen Demokratie, dem gutem Gesundheitssystem und einer stabilen Wirtschaftslage wird da einiges aufgelistet, was die Menschen hier auch ganz individuell für ihr Glücklichsein tun. Was also bietet sich mehr an, als in den Wintermonaten in der finnischen Hauptstadt auf die Suche nach etwas Glück zu gehen?