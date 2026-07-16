Foto: All mauritius images Content+/mauritius images / David Chapman
Foto: All mauritius images Content+/mauritius images / David Chapman
Foto: All mauritius images/mauritius images / nature pictur
Foto: All mauritius images/mauritius images / nature pictur
Foto: imago classic/imago images / Joana Kruse
Foto: imago classic/imago images / Joana Kruse
Einmal im Leben
Am Hadrianswall
5. August 2026
Der Hadrianswall ist keine besonders spektakuläre Erscheinung, eine Steinmauer, teilweise hüfthoch, teilweise höher. Aber er steht noch, und allein das macht ihn zu einem faszinierenden Bauwerk. Der römische Kaiser Hadrian hat vor fast zweitausend Jahren die 117 Kilometer lange Mauer quer durch England errichten lassen, um sich vor den Kelten zu schützen.
Foto: All mauritius images Content+/mauritius images / David Chapman
Foto: All mauritius images Content+/mauritius images / David Chapman
Einmal im Leben
Am Hadrianswall
Foto: All mauritius images/mauritius images / nature pictur
Foto: All mauritius images/mauritius images / nature pictur
Foto: imago classic/imago images / Joana Kruse
Foto: imago classic/imago images / Joana Kruse
Der Hadrianswall ist keine besonders spektakuläre Erscheinung, eine Steinmauer, teilweise hüfthoch, teilweise höher. Aber er steht noch, und allein das macht ihn zu einem faszinierenden Bauwerk. Der römische Kaiser Hadrian hat vor fast zweitausend Jahren die 117 Kilometer lange Mauer quer durch England errichten lassen, um sich vor den Kelten zu schützen.