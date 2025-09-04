Foto: Win Schumacher
Grönland

Auf der Schatzinsel

Grönland ist derzeit gefragt wie nie. US-Präsident Donald Trump will es annektieren, Urlauber wollen schnell noch die schmelzenden Gletscher sehen. Und die Bewohner? Suchen ihren eigenen Weg.

Von Win Schumacher
4. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Die Gletscher und Gipfel von Island sind schon eine Weile am Horizont verschwunden, als die Eisberge vor dem Schiff immer dichter zusammenrücken. Sieht aus, als ob sich die schwimmenden Giganten zu einem Schutzwall formierten. Als wollten sie jedem ungebetenen Eindringling den Zugang zur größten Insel der Erde verwehren. 

