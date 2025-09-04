Die Gletscher und Gipfel von Island sind schon eine Weile am Horizont verschwunden, als die Eisberge vor dem Schiff immer dichter zusammenrücken. Sieht aus, als ob sich die schwimmenden Giganten zu einem Schutzwall formierten. Als wollten sie jedem ungebetenen Eindringling den Zugang zur größten Insel der Erde verwehren.