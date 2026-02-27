Nebelschwaden hüllen ihn heute ein, den Eiger. Nur ab und zu geben sie kurz den Blick frei auf die gewaltige, 1800 Meter hohe Nordwand, die Schauplatz zahlreicher Bergdramen war und 1938 von einer deutsch-österreichischen Expedition zum ersten Mal durchstiegen wurde – begleitet vom Propagandaapparat der Nazis. Drei Tage und drei Nächte haben die Erstbesteiger gebraucht, was angesichts der damaligen Ausrüstung und der deutlich stärker vereisten Wand eine große Leistung war.