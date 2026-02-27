Foto: Jungfrau Region Tourismus
Foto: Jungfrau Region Tourismus
Foto: Jungfraubahnen
Foto: Jungfraubahnen
Foto: Hans Gasser
Foto: Hans Gasser

Schöner Skifahren

In Grindelwald kann man vor Eiger, Mönch und Jungfrau seine Schwünge in den Schnee setzen. 

Oder mit spektakulären Bahnen auf das 3500 Meter hohe Jungfraujoch hinauffahren.

Die Dorfbewohner erleben aber gerade die Kehrseite des Erfolgs und diskutieren, wieviel Tourismus noch verträglich ist.

Foto: Jungfrau Region Tourismus
Foto: Jungfrau Region Tourismus
Schöner Skifahren
Foto: Jungfrau Region Tourismus
Foto: Jungfrau Region Tourismus

In Grindelwald kann man vor Eiger, Mönch und Jungfrau seine Schwünge in den Schnee setzen. 

Foto: Jungfraubahnen
Foto: Jungfraubahnen

Oder mit spektakulären Bahnen auf das 3500 Meter hohe Jungfraujoch hinauffahren.

Foto: Hans Gasser
Foto: Hans Gasser

Die Dorfbewohner erleben aber gerade die Kehrseite des Erfolgs und diskutieren, wieviel Tourismus noch verträglich ist.

Von Hans Gasser
27. Februar 2026 | Lesezeit: 9 Min.

Nebelschwaden hüllen ihn heute ein, den Eiger. Nur ab und zu geben sie kurz den Blick frei auf die gewaltige, 1800 Meter hohe Nordwand, die Schauplatz zahlreicher Bergdramen war und 1938 von einer deutsch-österreichischen Expedition zum ersten Mal durchstiegen wurde – begleitet vom Propagandaapparat der Nazis. Drei Tage und drei Nächte haben die Erstbesteiger gebraucht, was angesichts der damaligen Ausrüstung und der deutlich stärker vereisten Wand eine große Leistung war.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.