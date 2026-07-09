Zufälle gibt’s, die gibt’s natürlich gar nicht. Wenn also eine bislang eher unterbelichtete Urlaubsregion wie Messenien in Griechenland plötzlich bei gleich mehreren großen Publikationen wie der New York Times, der Times und dem Condé Nast Traveller unter den Topzielen 2026 auftaucht, dann ist das meist keine sehnsuchtsvolle Eingebung eines Reiseredakteurs, sondern die Arbeit des angeschlossenen Tourismusbüros gewesen.