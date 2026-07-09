Die Burg Methoni
Die Burg Methoni
Die Burg Methoni
Foto: Costa Navarino
Foto: Costa Navarino
W-Resort an der Costa Navarino
W-Resort an der Costa Navarino
W-Resort an der Costa Navarino
Foto: Costa Navarino
Foto: Costa Navarino
Aufnahme aus Nolans „Odyssee“
Aufnahme aus Nolans „Odyssee“
Aufnahme aus Nolans „Odyssee“
Foto: IMAGO/Supplied by LMK/IMAGO/Landmark Media
Foto: IMAGO/Supplied by LMK/IMAGO/Landmark Media
Der Voidokilia-Strand in Form des griechischen Buchstabens Omega.
Der Voidokilia-Strand in Form des griechischen Buchstabens Omega.
Der Voidokilia-Strand in Form des griechischen Buchstabens Omega.
Foto: All mauritius images/mauritius images / Sven Hansche
Foto: All mauritius images/mauritius images / Sven Hansche

Messenien? Nie gehört? 

Das dürfte sich bald ändern.

Christopher Nolan hat auf dem Peloponnes seinen Blockbuster „Die Odyssee“ gedreht. Er nutzte dafür:

Eine gigantische Kulisse

Die Burg Methoni
Die Burg Methoni
Die Burg Methoni
Foto: Costa Navarino
Foto: Costa Navarino

Messenien? Nie gehört? 

W-Resort an der Costa Navarino
W-Resort an der Costa Navarino
W-Resort an der Costa Navarino
Foto: Costa Navarino
Foto: Costa Navarino

Das dürfte sich bald ändern.

Aufnahme aus Nolans „Odyssee“
Aufnahme aus Nolans „Odyssee“
Aufnahme aus Nolans „Odyssee“
Foto: IMAGO/Supplied by LMK/IMAGO/Landmark Media
Foto: IMAGO/Supplied by LMK/IMAGO/Landmark Media

Christopher Nolan hat auf dem Peloponnes seinen Blockbuster „Die Odyssee“ gedreht. Er nutzte dafür:

Der Voidokilia-Strand in Form des griechischen Buchstabens Omega.
Der Voidokilia-Strand in Form des griechischen Buchstabens Omega.
Der Voidokilia-Strand in Form des griechischen Buchstabens Omega.
Foto: All mauritius images/mauritius images / Sven Hansche
Foto: All mauritius images/mauritius images / Sven Hansche
Eine gigantische Kulisse
Von Silke Wichert
9. Juli 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Zufälle gibt’s, die gibt’s natürlich gar nicht. Wenn also eine bislang eher unterbelichtete Urlaubsregion wie Messenien in Griechenland plötzlich bei gleich mehreren großen Publikationen wie der New York Times, der Times und dem Condé Nast Traveller unter den Topzielen 2026 auftaucht, dann ist das meist keine sehnsuchtsvolle Eingebung eines Reiseredakteurs, sondern die Arbeit des angeschlossenen Tourismusbüros gewesen.

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