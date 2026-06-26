Und auf einmal steht da dieses prächtige Schloss. Ein pompöser Bau, vier mächtige Rundtürme mit majestätischen Kuppeldächern an den Ecken, eine bunt verzierte Fassade, die sich über mehrere Stockwerke erstreckt. Gerade noch ging es mit dem Rad durch grüne Wiesen und weite Felder, anschließend durch eine lange, von Bäumen und Bürgerhäusern gesäumte, schnurgerade Straße, die schon etwas erahnen ließ von dieser Pracht. Und dann steuert man direkt auf Schloss Moritzburg zu, den einstigen Jagdsitz der sächsischen Kurfürsten und Könige. Und staunt. Und fragt sich, was wohl noch so alles kommen wird auf dieser dreitägigen Gravelbike-Tour durch die Sächsische Schweiz, auf der sich bereits der erste Tag so vielfältig gestaltet.