Foto: imago stock/IMAGO/Zoonar
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Foto: All mauritius images Content+/mauritius images / Westend61
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Foto: All mauritius images Content+/mauritius images / Stephan Schul
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Einmal im Leben 

In den Gassen von Grasse

Im Sommer ist die Stadt der Düfte im Hinterland der Côte d'Azur heillos überlaufen. Im Herbst entfaltet sie einen besonderen Charme. Dieses und andere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
5. November 2026

Über den Altstadtgassen von Grasse hängen 2800 rosa Schirme. Sie sind eine Hommage an die Mairose und sollen an deren Bedeutung für die Parfümherstellung erinnern, das Handwerk, für das Grasse seit dem 17. Jahrhundert berühmt ist. Jedes Jahr im Mai feiert die südfranzösische Stadt den Rausch der Blüten mit dem Festival Exporose, dann werden die Schirme aufgehängt.

Foto: imago stock/IMAGO/Zoonar
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Einmal im Leben 

In den Gassen von Grasse
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Im Sommer ist die Stadt der Düfte im Hinterland der Côte d'Azur heillos überlaufen. Im Herbst entfaltet sie einen besonderen Charme. Dieses und andere Traumziele.

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Über den Altstadtgassen von Grasse hängen 2800 rosa Schirme. Sie sind eine Hommage an die Mairose und sollen an deren Bedeutung für die Parfümherstellung erinnern, das Handwerk, für das Grasse seit dem 17. Jahrhundert berühmt ist. Jedes Jahr im Mai feiert die südfranzösische Stadt den Rausch der Blüten mit dem Festival Exporose, dann werden die Schirme aufgehängt.

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