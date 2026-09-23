In den Gassen von Grasse

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Über den Altstadtgassen von Grasse hängen 2800 rosa Schirme. Sie sind eine Hommage an die Mairose und sollen an deren Bedeutung für die Parfümherstellung erinnern, das Handwerk, für das Grasse seit dem 17. Jahrhundert berühmt ist. Jedes Jahr im Mai feiert die südfranzösische Stadt den Rausch der Blüten mit dem Festival Exporose, dann werden die Schirme aufgehängt.