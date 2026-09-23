Foto: Depositphotos/IMAGO
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Foto: Perreten/IMAGO
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Foto: Sarah Jane Murray/imago
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Einmal im Leben 

Schlafen auf 5000 Metern

Gorak Shep ist der höchste befestigte Stützpunkt auf der Trekkingroute am Mount Everest. Beim Schlafen ist die Höhe nur eine von vielen Herausforderungen.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
22. Oktober 2026

Die Abendsonne färbt die Achttausender rosa. Eine weiße Schneefahne weht am 7861 Meter hohen Nuptse, ansonsten ist der Himmel fast unnatürlich dunkelblau, was an der dünnen, klaren Luft im Himalaja liegt. Nur noch drei Kilometer sind es von Gorak Shep, dem höchsten befestigten Stützpunkt auf der Everest-Base-Camp-Trekkingroute, zum Basislager. Fast jeder, der davon träumt, den höchsten Berg der Welt mit eigenen Augen zu sehen, übernachtet in Gorak Shep auf knapp 5200 Meter Höhe.

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Einmal im Leben 

Schlafen auf 5000 Metern
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Gorak Shep ist der höchste befestigte Stützpunkt auf der Trekkingroute am Mount Everest. Beim Schlafen ist die Höhe nur eine von vielen Herausforderungen.

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Die Abendsonne färbt die Achttausender rosa. Eine weiße Schneefahne weht am 7861 Meter hohen Nuptse, ansonsten ist der Himmel fast unnatürlich dunkelblau, was an der dünnen, klaren Luft im Himalaja liegt. Nur noch drei Kilometer sind es von Gorak Shep, dem höchsten befestigten Stützpunkt auf der Everest-Base-Camp-Trekkingroute, zum Basislager. Fast jeder, der davon träumt, den höchsten Berg der Welt mit eigenen Augen zu sehen, übernachtet in Gorak Shep auf knapp 5200 Meter Höhe.

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