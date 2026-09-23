Schlafen auf 5000 Metern

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Die Abendsonne färbt die Achttausender rosa. Eine weiße Schneefahne weht am 7861 Meter hohen Nuptse, ansonsten ist der Himmel fast unnatürlich dunkelblau, was an der dünnen, klaren Luft im Himalaja liegt. Nur noch drei Kilometer sind es von Gorak Shep, dem höchsten befestigten Stützpunkt auf der Everest-Base-Camp-Trekkingroute, zum Basislager. Fast jeder, der davon träumt, den höchsten Berg der Welt mit eigenen Augen zu sehen, übernachtet in Gorak Shep auf knapp 5200 Meter Höhe.