Foto: Patrick Illinger
Foto: Patrick Illinger
Foto: Roberto Moiola/Imago Images
Foto: Roberto Moiola/Imago Images
Foto: Sonja Jordan/IMAGO/imagebroker
Foto: Sonja Jordan/IMAGO/imagebroker

Einmal im Leben 

In der Wüste von Gorafe

Wer nach Andalusien reist, besucht in der Regel die Alhambra. Es lohnt sich, von dort noch ein Stück weiter zu fahren, in eine spektakuläre Canyon-Landschaft.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
9. Januar 2026
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Wie bitte? Das soll in Europa sein? So reagieren viele Menschen, wenn sie zum ersten Mal Bilder der Wüste von Gorafe sehen.

Foto: Patrick Illinger
Foto: Patrick Illinger

Einmal im Leben 

In der Wüste von Gorafe
Foto: Roberto Moiola/Imago Images
Foto: Roberto Moiola/Imago Images

Wer nach Andalusien reist, besucht in der Regel die Alhambra. Es lohnt sich, von dort noch ein Stück weiter zu fahren, in eine spektakuläre Canyon-Landschaft.

Foto: Sonja Jordan/IMAGO/imagebroker
Foto: Sonja Jordan/IMAGO/imagebroker
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Wie bitte? Das soll in Europa sein? So reagieren viele Menschen, wenn sie zum ersten Mal Bilder der Wüste von Gorafe sehen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.