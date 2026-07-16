Einmal im Leben
In der Getty Villa
12. August 2026
Einmal mit der Zeitmaschine ins alte Rom reisen, das wär’s! Solange die noch nicht erfunden ist, bietet der Besuch der Getty Villa in Pacific Palisades in Los Angeles einen sehr guten Ersatz. Hier hat der Ölmilliardär und Kunstsammler J. Paul Getty 1974 eine Römervilla mit allem Pipapo bauen lassen.
Einmal im Leben
In der Getty Villa
Einmal mit der Zeitmaschine ins alte Rom reisen, das wär’s! Solange die noch nicht erfunden ist, bietet der Besuch der Getty Villa in Pacific Palisades in Los Angeles einen sehr guten Ersatz. Hier hat der Ölmilliardär und Kunstsammler J. Paul Getty 1974 eine Römervilla mit allem Pipapo bauen lassen.