Von SZ-Autorinnen und Autoren

Einmal mit der Zeitmaschine ins alte Rom reisen, das wär’s! Solange die noch nicht erfunden ist, bietet der Besuch der Getty Villa in Pacific Palisades in Los Angeles einen sehr guten Ersatz. Hier hat der Ölmilliardär und Kunstsammler J. Paul Getty 1974 eine Römervilla mit allem Pipapo bauen lassen.