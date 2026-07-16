Foto: Cassia Davis/2023 J. Paul Getty Trust
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Foto: Elon Schoenholz/2018 J. Paul Gety Trust
Foto: Elon Schoenholz/2018 J. Paul Gety Trust
Foto: Dreamstime/IMAGO
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Einmal im Leben 

In der Getty Villa

Die Getty Villa in Los Angeles ist der Nachbau eines vom Vesuv verschütteten römischen Landsitzes. Hier wird große Kunst in ihrem natürlichen Habitat gezeigt. Dieses und andere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
12. August 2026

Einmal mit der Zeitmaschine ins alte Rom reisen, das wär’s! Solange die noch nicht erfunden ist, bietet der Besuch der Getty Villa in Pacific Palisades in Los Angeles einen sehr guten Ersatz. Hier hat der Ölmilliardär und Kunstsammler J. Paul Getty 1974 eine Römervilla mit allem Pipapo bauen lassen.

Foto: Cassia Davis/2023 J. Paul Getty Trust
Foto: Cassia Davis/2023 J. Paul Getty Trust

Einmal im Leben 

In der Getty Villa
Foto: Elon Schoenholz/2018 J. Paul Gety Trust
Foto: Elon Schoenholz/2018 J. Paul Gety Trust

Die Getty Villa in Los Angeles ist der Nachbau eines vom Vesuv verschütteten römischen Landsitzes. Hier wird große Kunst in ihrem natürlichen Habitat gezeigt. Dieses und andere Traumziele.

Foto: Dreamstime/IMAGO
Foto: Dreamstime/IMAGO

Einmal mit der Zeitmaschine ins alte Rom reisen, das wär’s! Solange die noch nicht erfunden ist, bietet der Besuch der Getty Villa in Pacific Palisades in Los Angeles einen sehr guten Ersatz. Hier hat der Ölmilliardär und Kunstsammler J. Paul Getty 1974 eine Römervilla mit allem Pipapo bauen lassen.

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