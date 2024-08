Kurz nach... Genua

Klassische Hafenszene im Sommer: Die Autos der Urlauber warten vor dem Schlund der Fähre, oben an Deck aufgeregte Vorfreude, irgendwann ist auch der letzte Lkw an Bord gelotst. Leinen los, Kurs Richtung offenes Meer. Spätestens jetzt gehen die Blicke der Passagiere zurück auf die Stadt, wie sie da liegt in der Morgensonne oder im Abendlicht. Ein Häusermeer, Palmen, dazwischen Kirchtürme, sieht eigentlich schön aus. Ziemlich schön sogar. Ob man womöglich etwas verpasst hat, schnell an den Kai von Genua und ab auf die Insel? Und ob man etwas verpasst.