Ca' dei Mongi Ca' dei Mongi Foto: Jacopo Salvi - fpro.it Foto: Jacopo Salvi - fpro.it Schöner schlafen am Gardasee Fantastische Blicke über den See, ein Bauernhaus zum Verweilen und ein Gesundbrunnen im Hinterland: Am Gardasee gibt es neue Hotels zu entdecken. Ca' dei Mongi Ca' dei Mongi Foto: Jacopo Salvi - fpro.it Foto: Jacopo Salvi - fpro.it Schöner schlafen am Gardasee Ca' dei Mongi Ca' dei Mongi Foto: Jacopo Salvi - fpro.it Foto: Jacopo Salvi - fpro.it Fantastische Blicke über den See, ein Bauernhaus zum Verweilen und ein Gesundbrunnen im Hinterland: Am Gardasee gibt es neue Hotels zu entdecken. Von SZ-Autorinnen und -Autoren 29. Juli 2026 Bitte aktivieren Sie JavaScript.