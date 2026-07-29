Ca' dei Mongi
Ca' dei Mongi
Ca' dei Mongi
Foto: Jacopo Salvi - fpro.it
Foto: Jacopo Salvi - fpro.it

Schöner schlafen am Gardasee

Fantastische Blicke über den See, ein Bauernhaus zum Verweilen und ein Gesundbrunnen im Hinterland: Am Gardasee gibt es neue Hotels zu entdecken.

Ca' dei Mongi
Ca' dei Mongi
Ca' dei Mongi
Foto: Jacopo Salvi - fpro.it
Foto: Jacopo Salvi - fpro.it
Schöner schlafen am Gardasee
Ca' dei Mongi
Ca' dei Mongi
Ca' dei Mongi
Foto: Jacopo Salvi - fpro.it
Foto: Jacopo Salvi - fpro.it

Fantastische Blicke über den See, ein Bauernhaus zum Verweilen und ein Gesundbrunnen im Hinterland: Am Gardasee gibt es neue Hotels zu entdecken.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren
29. Juli 2026

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