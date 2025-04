Aurora Floridia ist entsetzt. Die Senatorin parkt ihren Kleinwagen neben ein paar Müllcontainern am Straßenrand, wechselt zwischen heftigem Autoverkehr die Straßenseite und geht entlang der Mauer, die zum See hin abfällt. „Schauen Sie sich das an!“, sagt sie und deutet auf tonnenschwere Stahlträger, die an der Mauer und am Ufer verankert sind. „Und dann sagen die zuständigen Politiker: Nach den Bauarbeiten wird alles wieder wie vorher – von wegen!“ Etwas weiter sieht man schon, wozu die Stahlträger gut sind: Auf sie werden flache Metallwannen montiert, die mit Beton ausgegossen werden.