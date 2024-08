Allein der Name ist besonders: Persone. Dass dieses Dorf in der oberitalienischen Provinz Brescia, das aus nicht viel mehr als einer S-Kurve besteht, ausgerechnet so heißt, ist auf ironische Weise sehr zutreffend. Denn genau an Personen mangelt es Persone: Gerade mal 27 Einwohner leben hier, rund 22 Kilometer östlich und oberhalb des im Valle Sabbia gelegenen Idrosees. Davon drei Kinder. Das mache Persone unter den umliegenden Gemeinden Turano, Armo und Moerna im Gemeindegebiet Valvestino zum Ort mit der höchsten Nachwuchsquote, sagt zumindest Roberta Zorzi, Wirtin in der einzigen Bar des Dorfes.