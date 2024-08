Dass dieser Ort anders ist als alles, was man je zuvor gesehen hat, versteht man unmittelbar nach der Landung auf der ziemlich kargen Insel Baltra. Die Flugzeugtüren öffnen sich, die Augen blinzeln in die dauerwarme Äquatorluft, schon stolpert man auf dem Weg zum Flughafengebäude fast über einen beige-orangefarbenen Landleguan, der – einen knappen Meter lang ­– auf dem Rollfeld liegt. Aufgeregt kramen die Urlauber ihr Handy aus dem Gepäck, doch all das ist dem auch als Drusenkopf bekannten Wesen: wunderbar egal.