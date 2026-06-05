Foto: Westend61 / Fotofeeling/mauritius images / Westend61 / F
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Foto: Michael Underwood/Cavan Images/IMAGO
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Foto: Sina Kampe
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Einmal im Leben
Die Tierwelt auf den Galapagosinseln erkunden
23. Juni 2026
Eine Riesenschildkröte blickt den Besuchern direkt in die Augen. Fast scheint es so zu sein, als hätten sie und ihre beiden Artgenossen sich hier, im schlammigen Twin-Craters-Gebiet, zu einem Wettrennen aufgestellt.
Foto: Westend61 / Fotofeeling/mauritius images / Westend61 / F
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Einmal im Leben
Die Tierwelt auf den Galapagosinseln erkunden
Foto: Michael Underwood/Cavan Images/IMAGO
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Foto: Sina Kampe
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Eine Riesenschildkröte blickt den Besuchern direkt in die Augen. Fast scheint es so zu sein, als hätten sie und ihre beiden Artgenossen sich hier, im schlammigen Twin-Craters-Gebiet, zu einem Wettrennen aufgestellt.