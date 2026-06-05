Foto: Westend61 / Fotofeeling/mauritius images / Westend61 / F
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Foto: Michael Underwood/Cavan Images/IMAGO
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Foto: Sina Kampe
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Einmal im Leben 

Die Tierwelt auf den Galapagosinseln erkunden

Bei der Fußball-WM trifft Deutschland am 25. Juni auf Ecuador. Wer das südamerikanische Land als Urlauber erkundet, sollte sich die Galapagosinseln nicht entgehen lassen. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
23. Juni 2026

Eine Riesenschildkröte blickt den Besuchern direkt in die Augen. Fast scheint es so zu sein, als hätten sie und ihre beiden Artgenossen sich hier, im schlammigen Twin-Craters-Gebiet, zu einem Wettrennen aufgestellt.

Foto: Westend61 / Fotofeeling/mauritius images / Westend61 / F
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Einmal im Leben 

Die Tierwelt auf den Galapagosinseln erkunden
Foto: Michael Underwood/Cavan Images/IMAGO
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Bei der Fußball-WM trifft Deutschland am 25. Juni auf Ecuador. Wer das südamerikanische Land als Urlauber erkundet, sollte sich die Galapagosinseln nicht entgehen lassen. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: Sina Kampe
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Eine Riesenschildkröte blickt den Besuchern direkt in die Augen. Fast scheint es so zu sein, als hätten sie und ihre beiden Artgenossen sich hier, im schlammigen Twin-Craters-Gebiet, zu einem Wettrennen aufgestellt.

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