Wer wissen möchte, wie wichtig den Menschen im Burgund gute Lebensmittel sind, der sollte die große Markthalle von Dijon betreten. Und wer wissen möchte, wie wichtig den Menschen in Burgund der Wein ist, der sollte einmal mit dem Fahrrad von Dijon nach Beaune radeln. 50 Kilometer geht es da auf der „Voie des Vignes“, dem Weinreben-Weg, immer durch die Weinberge, die jetzt im Herbst in Gelb- und Rottönen leuchten. Dabei kommt man durch Orte wie Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée und Vougeot. Schon der Klang dieser Namen lässt Weinliebhaber auf der ganzen Welt mit der Zunge schnalzen. Denn von hier kommen einige der mutmaßlich besten, sicher aber teuersten Weine der Welt. Aber der Reihe nach.