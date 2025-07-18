Foto: All mauritius images Content+/mauritius images / Hemis.fr
Foto: All mauritius images Content+/mauritius images / Hemis.fr
Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP
Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP
Foto: IMAGO/Zoonar.com/Phil Bird/IMAGO/Zoonar
Foto: IMAGO/Zoonar.com/Phil Bird/IMAGO/Zoonar
Einmal im Leben
Auf der Dune du Pilat
25. Juli 2025
Nehmen wir als Startpunkt Bordeaux, diese so schöne Stadt in Südwestfrankreich, von der man sich erst losreißen muss zu einem Tagesausflug.
Foto: All mauritius images Content+/mauritius images / Hemis.fr
Foto: All mauritius images Content+/mauritius images / Hemis.fr
Einmal im Leben
Auf der Dune du Pilat
Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP
Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP
Foto: IMAGO/Zoonar.com/Phil Bird/IMAGO/Zoonar
Foto: IMAGO/Zoonar.com/Phil Bird/IMAGO/Zoonar
Nehmen wir als Startpunkt Bordeaux, diese so schöne Stadt in Südwestfrankreich, von der man sich erst losreißen muss zu einem Tagesausflug.