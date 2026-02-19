Auf dem Weg zum Leuchtturm von Kap Hoorn.
Foto: Australis
Kap Hoorn.
Foto: Australis
Der Pia-Gletscher
Foto: Australis
Feuerland

Am Ende der Welt

Vom Seefahrermythos zur Touristenattraktion: Die Umrundung von Kap Hoorn ist heute nicht mehr so dramatisch wie früher ...

... enthält aber immer noch Spuren von Abenteuer.

Feuerland

Am Ende der Welt
Der Pia-Gletscher
Von Jochen Temsch
19. Februar 2026

Schon beim Landeanflug wird klar: Feuerland meint es ernst. Die Inselgruppe an der südlichen Spitze Südamerikas, vor der Pazifik und Atlantik ineinander schwappen, ist berüchtigt für ihr launisches Wetter, die unberechenbaren Wechsel von Sonne, Regen und den von nichts gebremsten Westwind. Aber was heißt schon Wind? Es ist die stürmischste Region der Erde, und hier bläst es andauernd, teils ohne Vorwarnung mit bis zu 180 Kilometer pro Stunde. Die Maschine, die dreieinhalb Stunden zuvor bei freundlichem Himmel und frühlingshaften Temperaturen in Buenos Aires gestartet ist, sinkt durch eine dicke, graue Wolkenschicht. Wird von Turbulenzen durchgerüttelt. Stürzt in Luftlöcher, so tief, dass die Passagiere vor Schreck aufschreien.

