Wenn das Fahrrad mittags auf der sanften Abfahrt den türkisfarbenen Buchten entgegenrollt und ein Hauch von Rosmarinduft über die Hügel weht, kann man auf dem Sattel schon mal gemütlich über das Programm des restlichen Tages sinnieren. Man könnte etwa nachdenken über die uralten, in den Berg gehauenen Felsengräber, das antike Theater vielleicht oder die Ruinen römischer Bäder. Schließlich ist das hier die Lykische Küste, jener Streifen im Südwesten der Türkei, in dem es mindestens so viel Kultur und Geschichte wie Olivenbäume gibt.