Es gibt Menschen, für die fängt der Urlaub in dem Moment wirklich an, in dem sie die Fähre zum Ferienort besteigen. Wenn ihnen die Meeresluft um die Nase weht und sie am Horizont schon die Küste zu erahnen meinen. Manche erzählen noch Jahre später von erspähten Delfinen, andere kaufen sich an Bord immer das gleiche erste Eis. Doch auch für Passagiere, die weniger emotional werden, ist dieser Teil der Reise mindestens etwas, das es zu organisieren und zu bezahlen gilt.