Foto: HildaWeges/Getty Images/iStockphoto
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Foto: Hans Blossey/imago images
Foto: GMS_Photostoc/mauritius images
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Einmal im Leben 

In der Flåmbahn

Und wenn es am Ende doch Trolle gibt? Eine Fahrt in Norwegens berühmter Bahn und die einsame Wanderung zurück – das ist fast märchenhaft.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
22. Juli 2026

Ui, geht das hoch. Wer einen Platz in der Flåmbahn gefunden hat und aus den Fenstern der Wagen schaut, schwankt zwischen zwei Gefühlen: Glück ob der Schönheit da draußen. Und einer leichten Beklommenheit, immerhin ist dies eine der weltweit steilsten Zugstrecken. Kein Wunder, dass entsprechend viele Menschen sie erleben möchten. Es ist deshalb, höchstwahrscheinlich, recht voll.

Foto: HildaWeges/Getty Images/iStockphoto
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Einmal im Leben 

In der Flåmbahn
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Und wenn es am Ende doch Trolle gibt? Eine Fahrt in Norwegens berühmter Bahn und die einsame Wanderung zurück – das ist fast märchenhaft.

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Ui, geht das hoch. Wer einen Platz in der Flåmbahn gefunden hat und aus den Fenstern der Wagen schaut, schwankt zwischen zwei Gefühlen: Glück ob der Schönheit da draußen. Und einer leichten Beklommenheit, immerhin ist dies eine der weltweit steilsten Zugstrecken. Kein Wunder, dass entsprechend viele Menschen sie erleben möchten. Es ist deshalb, höchstwahrscheinlich, recht voll.

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