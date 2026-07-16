Von SZ-Autorinnen und Autoren

Ui, geht das hoch. Wer einen Platz in der Flåmbahn gefunden hat und aus den Fenstern der Wagen schaut, schwankt zwischen zwei Gefühlen: Glück ob der Schönheit da draußen. Und einer leichten Beklommenheit, immerhin ist dies eine der weltweit steilsten Zugstrecken. Kein Wunder, dass entsprechend viele Menschen sie erleben möchten. Es ist deshalb, höchstwahrscheinlich, recht voll.