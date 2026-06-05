Foto: Cavan Images/IMAGO
Foto: Cavan Images/IMAGO
Foto: Frederik Sørensen/Peter Jørgensen/Destination Nord
Foto: Frederik Sørensen/Peter Jørgensen/Destination Nord

Einmal im Leben 

In Dänemark mit den Füßen in zwei Meeren

An der Nordspitze von Jütland treffen sich Nord- und Ostsee. Das Meer, der Wind und der Sand formen die Landschaft. Und dann ist da noch dieses ganz besondere Licht. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
7. Juli 2026

Ganz ehrlich: Auf dieser Sandbank muss man nicht allzu lange bleiben. Eine feine, weißschaumige Linie, ein bisschen unruhig vor sich hin schwappendes Wasser – das Aufeinandertreffen von Nord- und Ostsee ist eine mäßig spektakuläre Angelegenheit.

Einmal im Leben 

In Dänemark mit den Füßen in zwei Meeren
Foto: Cavan Images/IMAGO
Foto: Cavan Images/IMAGO

An der Nordspitze von Jütland treffen sich Nord- und Ostsee. Das Meer, der Wind und der Sand formen die Landschaft. Und dann ist da noch dieses ganz besondere Licht. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: Frederik Sørensen/Peter Jørgensen/Destination Nord
Foto: Frederik Sørensen/Peter Jørgensen/Destination Nord

Ganz ehrlich: Auf dieser Sandbank muss man nicht allzu lange bleiben. Eine feine, weißschaumige Linie, ein bisschen unruhig vor sich hin schwappendes Wasser – das Aufeinandertreffen von Nord- und Ostsee ist eine mäßig spektakuläre Angelegenheit.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.