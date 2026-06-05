Foto: Cavan Images/IMAGO
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Foto: Frederik Sørensen/Peter Jørgensen/Destination Nord
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Einmal im Leben
In Dänemark mit den Füßen in zwei Meeren
7. Juli 2026
Ganz ehrlich: Auf dieser Sandbank muss man nicht allzu lange bleiben. Eine feine, weißschaumige Linie, ein bisschen unruhig vor sich hin schwappendes Wasser – das Aufeinandertreffen von Nord- und Ostsee ist eine mäßig spektakuläre Angelegenheit.
Einmal im Leben
In Dänemark mit den Füßen in zwei Meeren
Foto: Cavan Images/IMAGO
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Foto: Frederik Sørensen/Peter Jørgensen/Destination Nord
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Ganz ehrlich: Auf dieser Sandbank muss man nicht allzu lange bleiben. Eine feine, weißschaumige Linie, ein bisschen unruhig vor sich hin schwappendes Wasser – das Aufeinandertreffen von Nord- und Ostsee ist eine mäßig spektakuläre Angelegenheit.