Von der Villa Lysis auf Capri schauen

Von SZ-Autorinnen und Autoren

„Hier könnte man Poesie schreiben“, sagte Jacques d’Adelswärd-Fersen angeblich, als er zum ersten Mal auf den Klippen an der Nordostspitze Capris stand und hinausblickte auf das türkisfarbene Meer und den Hafen, auf Punta Campanella, die Galli-Inseln und die Amalfiküste. Er war Alleinerbe eines Stahlmagnaten, in Paris verurteilt, weil er homosexuelle Beziehungen zu Minderjährigen hatte.