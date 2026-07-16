Foto: Kevin Britlan/mauritius images
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Foto: gemeinfrei/Wikipedia
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Einmal im Leben 

Von der Villa Lysis auf Capri schauen

Glanz, tragische Geschichten und spektakuläre Aussichten: Die Villa Lysis auf Capri ist ein besonderer Ort. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
15. Juli 2026

„Hier könnte man Poesie schreiben“, sagte Jacques d’Adelswärd-Fersen angeblich, als er zum ersten Mal auf den Klippen an der Nordostspitze Capris stand und hinausblickte auf das türkisfarbene Meer und den Hafen, auf Punta Campanella, die Galli-Inseln und die Amalfiküste. Er war Alleinerbe eines Stahlmagnaten, in Paris verurteilt, weil er homosexuelle Beziehungen zu Minderjährigen hatte.

Foto: Kevin Britlan/mauritius images
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Einmal im Leben 

Von der Villa Lysis auf Capri schauen
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Glanz, tragische Geschichten und spektakuläre Aussichten: Die Villa Lysis auf Capri ist ein besonderer Ort. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: gemeinfrei/Wikipedia
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„Hier könnte man Poesie schreiben“, sagte Jacques d’Adelswärd-Fersen angeblich, als er zum ersten Mal auf den Klippen an der Nordostspitze Capris stand und hinausblickte auf das türkisfarbene Meer und den Hafen, auf Punta Campanella, die Galli-Inseln und die Amalfiküste. Er war Alleinerbe eines Stahlmagnaten, in Paris verurteilt, weil er homosexuelle Beziehungen zu Minderjährigen hatte.

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