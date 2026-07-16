Foto: Andre Herger
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Bergbahnen in der Schweiz

Höher, größer, luxuriöser

Die Bergbahnen von Engelberg ließen sich von Herzog & de Meuron einen Glaskoloss auf den Gletscher stellen, um international mithalten zu können. Haben sich die 150 Millionen Franken gelohnt?

Foto: Andre Herger
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Bergbahnen in der Schweiz

Höher, größer, luxuriöser
Foto: Andre Herger
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Die Bergbahnen von Engelberg ließen sich von Herzog & de Meuron einen Glaskoloss auf den Gletscher stellen, um international mithalten zu können. Haben sich die 150 Millionen Franken gelohnt?

Von Tanja Rest
16. Juli 2026 | Lesezeit: 7 Min.

Es hat schon etwas von einer besonders feinen Dramaturgie, wenn der Luzern-Engelberg-Express kurz vor Erreichen des Ziels in den Tunnel gleitet. Finsternis – zwei Minuten, drei, acht. Man fährt durch die Eingeweide der Urner Alpen und stellt sich vor, wie oben die Landschaft verrutscht, die Hänge steiler werden, die Berge schroffer, felsiger, die Gipfel über die Schneegrenze hinausstoßen. Elf Minuten. Exakt in dem Moment, als der Tunnel kein Ende mehr zu nehmen scheint, rauscht der Zug auf der anderen Seite wieder heraus, Licht flutet herein, das Panorama füllt die Fenster. Es ist dann wirklich der ganz große Auftritt.

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