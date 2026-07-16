Sommer in Schweden

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Kann es sein, dass das hier ein Filmset ist, um im „Herzkino“ am Sonntagabend die deutsche Schweden-Sehnsucht auf das Kitschigste zu bedienen? Gelbe und weiße Kapitänshäuser, so blitzblank, als hätte der Kulissenbauer sie gerade erst aufgestellt, ebenso wie die dunkelroten Fischerhütten unten am Wasser. Und all diese Inselchen im Meer, die vom Licht immer wieder neu in Szene gesetzt werden.