Foto: imago classic/IMAGO/Zoonar
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Einmal im Leben 

Sommer in Schweden

Felsige Inseln mit bunten Holzhäusern darauf: Manchmal sieht Schweden tatsächlich haargenau so aus, wie man es sich immer ausgemalt hat.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
31. Juli 2026

Kann es sein, dass das hier ein Filmset ist, um im „Herzkino“ am Sonntagabend die deutsche Schweden-Sehnsucht auf das Kitschigste zu bedienen? Gelbe und weiße Kapitänshäuser, so blitzblank, als hätte der Kulissenbauer sie gerade erst aufgestellt, ebenso wie die dunkelroten Fischerhütten unten am Wasser. Und all diese Inselchen im Meer, die vom Licht immer wieder neu in Szene gesetzt werden.

Foto: imago classic/IMAGO/Zoonar
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Einmal im Leben 

Sommer in Schweden
Foto: imago classic/IMAGO/Zoonar
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Felsige Inseln mit bunten Holzhäusern darauf: Manchmal sieht Schweden tatsächlich haargenau so aus, wie man es sich immer ausgemalt hat.

Foto: imago classic/IMAGO/Zoonar
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Kann es sein, dass das hier ein Filmset ist, um im „Herzkino“ am Sonntagabend die deutsche Schweden-Sehnsucht auf das Kitschigste zu bedienen? Gelbe und weiße Kapitänshäuser, so blitzblank, als hätte der Kulissenbauer sie gerade erst aufgestellt, ebenso wie die dunkelroten Fischerhütten unten am Wasser. Und all diese Inselchen im Meer, die vom Licht immer wieder neu in Szene gesetzt werden.

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