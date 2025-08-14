Foto: Enrico Collini/Marco Varoli
Foto: Fotoarchiv Gelateria Zaffiro
Eiszeit über den Alpen
14. August 2025
Das beste Eis in Rovereto? Das ist fast schon eine Glaubensfrage. Beinahe so schwierig zu beantworten wie die Frage nach dem besten Espresso der Stadt. Stadtführer Paolo Dalla Torre weiß Rat – und nimmt die Besucher mit auf ein Eisdielen-Hopping. Oft trifft es sich, erzählt Dalla Torre, dass beides – gutes Eis und feiner Kaffee – am gleichen Ort zu finden ist. Denn Rovereto ist seit dem 18. Jahrhundert auch die Stadt des Kaffees.