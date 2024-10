Fahrt ins Mikroabenteuer

Mit diesem Gespann lernt man Leute kennen. Ob man will oder nicht. Will man dann aber recht schnell, weil man sonst nicht zurechtkäme. Die allermeisten sind hilfsbereit, die meisten zudem tatsächlich hilfreich. Einen speziellen Dank hier vor allem an den Hünen aus Scheffau am Wilden Kaiser, der unsere Situation in sehr untirolerischem Dialekt recht treffend zusammengefasst hat: „Wat is dat denn für ein Gedöns!“