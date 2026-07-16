Foto: NurPhoto/imago images
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Foto: ManuelVelasco/iStockphoto/Getty Images
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Foto: United Archives/SZ Photo
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Einmal im Leben 

Schwimmen im Forty Foot Pool

„Gentlemens Bathing Place“ steht auf dem Schild, aber da schert sich keiner drum. Männer, Frauen, Kinder, alle laufen ungerührt daran vorbei. Nur Touristen machen ein Foto davon, genauso wie von dem schmiedeeisernen Zaun, auf dem „Forty Foot Pool“ steht.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
19. August 2026

In dem Naturfelsenbad an der irischen Küste spielte sich vor mehr als fünfzig Jahren eine Revolution im Bikini ab. Ein Dutzend Frauenrechtlerinnen drangen in das bis dahin Männern vorbehaltene Schwimmbad ein, diese wehrten sich mit Mehlattacken und schlugen mit nassen Handtüchern zu. Lang her.

Foto: NurPhoto/imago images
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Einmal im Leben 

Schwimmen im Forty Foot Pool
Foto: ManuelVelasco/iStockphoto/Getty Images
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„Gentlemens Bathing Place“ steht auf dem Schild, aber da schert sich keiner drum. Männer, Frauen, Kinder, alle laufen ungerührt daran vorbei. Nur Touristen machen ein Foto davon, genauso wie von dem schmiedeeisernen Zaun, auf dem „Forty Foot Pool“ steht.

Foto: United Archives/SZ Photo
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In dem Naturfelsenbad an der irischen Küste spielte sich vor mehr als fünfzig Jahren eine Revolution im Bikini ab. Ein Dutzend Frauenrechtlerinnen drangen in das bis dahin Männern vorbehaltene Schwimmbad ein, diese wehrten sich mit Mehlattacken und schlugen mit nassen Handtüchern zu. Lang her.

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