Schwimmen im Forty Foot Pool

Von SZ-Autorinnen und Autoren

In dem Naturfelsenbad an der irischen Küste spielte sich vor mehr als fünfzig Jahren eine Revolution im Bikini ab. Ein Dutzend Frauenrechtlerinnen drangen in das bis dahin Männern vorbehaltene Schwimmbad ein, diese wehrten sich mit Mehlattacken und schlugen mit nassen Handtüchern zu. Lang her.