Beim Morgenlauf am JBR Beach ist es bereits knapp 30 Grad heiß. Die 50-stöckigen Hoteltürme werfen ein wenig Schatten auf die terracottafarbenen Pflastersteine, die sich wie ein beheiztes Laufband am Strand entlangziehen. Alle paar Meter verkauft jemand Smoothies, Limo oder Eis; rötlich glänzende Touristen braten auf Liegen, während Luxusyachten vor der künstlichen Insel Palm Jumeirah dümpeln. Jogger, Walker und Spaziergänger mit Schoßhündchen teilen sich den Weg und schießen beim Laufen Handyfotos. Dubai ist die Welthauptstadt der Selbstinszenierung, sogar das Morgenjoggen gerät hier zur Show.