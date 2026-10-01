Weg sind sie, die berühmten Spitzen. Verschluckt von Wolken und Nebel. Da bringt es auch nichts, wenn man den Selfie-Stick noch ein paar Zentimeter mehr in die Höhe streckt.

Fotos werden trotzdem gemacht.

Schließlich sind die meisten, die gerade im Regenumhang die Aussicht suchen, genau deshalb hier, wegen der Fotos. Und weil der Slot für den Besuch schon vor Wochen und Monaten reserviert und bezahlt wurde, sind sie trotzdem mit dem Auto oder Bus hinaufgefahren, was soll man machen, gebucht ist gebucht.

Vermutlich kaum ein Motiv in den Dolomiten ist so oft fotografiert worden wie die Drei Zinnen.

