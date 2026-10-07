Ein Mittwochvormittag Ende September in Didim. Im Stadtzentrum ist Markt, wie an jedem anderen Wochentag. Hier an der türkischen Ägäis, zwischen den Ferienorten Bodrum und Kuşadası, hat die Sonne eine besondere Kraft. Sie bringt tennisballgroße Feigen, basketballgroße Kohlköpfe und Melonen mit dem Durchmesser eines Medizinballs hervor. Petersilie wird hier nicht stängelchenweise in Plastik abgepackt, sondern zu robusten Hecken aufgetürmt, alles eine Nummer größer eben.