Foto: Anadolu Agency/IMAGO
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Foto: Simon Groß
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Die Wiederentdeckung der türkischen Ägäis

Laut und trubelig ist es in Bodrum und Kuşadası. Manche Hotelbetreiber versprechen nun einen neuen, sanfteren Tourismus an der Westküste der Türkei. Kann das gelingen?

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Die Wiederentdeckung der türkischen Ägäis
Foto: Simon Groß
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Laut und trubelig ist es in Bodrum und Kuşadası. Manche Hotelbetreiber versprechen nun einen neuen, sanfteren Tourismus an der Westküste der Türkei. Kann das gelingen?

Von Simon Groß
7. Oktober 2026

Ein Mittwochvormittag Ende September in Didim. Im Stadtzentrum ist Markt, wie an jedem anderen Wochentag. Hier an der türkischen Ägäis, zwischen den Ferienorten Bodrum und Kuşadası, hat die Sonne eine besondere Kraft. Sie bringt tennisballgroße Feigen, basketballgroße Kohlköpfe und Melonen mit dem Durchmesser eines Medizinballs hervor. Petersilie wird hier nicht stängelchenweise in Plastik abgepackt, sondern zu robusten Hecken aufgetürmt, alles eine Nummer größer eben. 

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