Kiefernwälder, weißer Sandstrand und ein unendlich wirkender Horizont: Die Ostseeküste der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hält Überraschungen bereit.

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren

Der erste Gedanke ist: Wie bringen wir jetzt unser ganzes Zeugs in die Dünen? Die Autos bleiben am Parkplatz stehen, ist ja auch gut so, das schützt die wilde weiße Weite, die sich hinter den Kiefern ausbreitet. Feiner, heller Sand, so weit das Auge reicht, begrenzt nur durch ein tiefblaues Meer, in dem ein paar Menschen windsegeln.