Foto: Felix Gänsicke
Foto: Felix Gänsicke
Foto: Felix Gänsicke
Foto: Felix Gänsicke
Foto: Marcus Hofmann/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Marcus Hofmann/mauritius images / Alamy Stock

Einmal im Leben

Campen am Darß

Kiefernwälder, weißer Sandstrand und ein unendlich wirkender Horizont: Die Ostseeküste der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hält Überraschungen bereit.

Von SZ-Autorinnen und SZ-Autoren
21. August 2025

Der erste Gedanke ist: Wie bringen wir jetzt unser ganzes Zeugs in die Dünen? Die Autos bleiben am Parkplatz stehen, ist ja auch gut so, das schützt die wilde weiße Weite, die sich hinter den Kiefern ausbreitet. Feiner, heller Sand, so weit das Auge reicht, begrenzt nur durch ein tiefblaues Meer, in dem ein paar Menschen windsegeln.

Foto: Felix Gänsicke
Foto: Felix Gänsicke

Einmal im Leben

Campen am Darß
Foto: Felix Gänsicke
Foto: Felix Gänsicke

Kiefernwälder, weißer Sandstrand und ein unendlich wirkender Horizont: Die Ostseeküste der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst hält Überraschungen bereit.

Foto: Marcus Hofmann/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Marcus Hofmann/mauritius images / Alamy Stock

Der erste Gedanke ist: Wie bringen wir jetzt unser ganzes Zeugs in die Dünen? Die Autos bleiben am Parkplatz stehen, ist ja auch gut so, das schützt die wilde weiße Weite, die sich hinter den Kiefern ausbreitet. Feiner, heller Sand, so weit das Auge reicht, begrenzt nur durch ein tiefblaues Meer, in dem ein paar Menschen windsegeln.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.