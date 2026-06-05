Foto: Fokke Baarssen/IMAGO/Zoonar
Foto: Fokke Baarssen/IMAGO/Zoonar
Foto: marina13/mauritius images / Alamy Stock
Foto: marina13/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Georg Berg/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Georg Berg/mauritius images / Alamy Stock
Einmal im Leben
Urlaub auf Curacao kickt so richtig
11. Juni 2026
Die „nutzlose Insel“ nannten spanische Eroberer einst Curaçao. Hatten sie sich doch erhofft, von ihren auf der Antilleninsel eingeführten Valencia-Orangenbäumen große, süße Früchte zu ernten. Klimabedingt wurden daraus aber nur winzige, bitter schmeckende Pomeranzen.
Foto: Fokke Baarssen/IMAGO/Zoonar
Foto: Fokke Baarssen/IMAGO/Zoonar
Einmal im Leben
Urlaub auf Curacao kickt so richtig
Foto: marina13/mauritius images / Alamy Stock
Foto: marina13/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Georg Berg/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Georg Berg/mauritius images / Alamy Stock
Die „nutzlose Insel“ nannten spanische Eroberer einst Curaçao. Hatten sie sich doch erhofft, von ihren auf der Antilleninsel eingeführten Valencia-Orangenbäumen große, süße Früchte zu ernten. Klimabedingt wurden daraus aber nur winzige, bitter schmeckende Pomeranzen.