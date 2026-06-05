Foto: Fokke Baarssen/IMAGO/Zoonar
Foto: Fokke Baarssen/IMAGO/Zoonar
Foto: marina13/mauritius images / Alamy Stock
Foto: marina13/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Georg Berg/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Georg Berg/mauritius images / Alamy Stock

Einmal im Leben

Urlaub auf Curacao kickt so richtig

Das Land nimmt erstmals an einer Fußball-WM teil. Wie ist es, auf der Karibikinsel Ferien zu machen? Dieses und andere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
11. Juni 2026
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Die „nutzlose Insel“ nannten spanische Eroberer einst Curaçao. Hatten sie sich doch erhofft, von ihren auf der Antilleninsel eingeführten Valencia-Orangenbäumen große, süße Früchte zu ernten. Klimabedingt wurden daraus aber nur winzige, bitter schmeckende Pomeranzen.

Foto: Fokke Baarssen/IMAGO/Zoonar
Foto: Fokke Baarssen/IMAGO/Zoonar

Einmal im Leben

Urlaub auf Curacao kickt so richtig
Foto: marina13/mauritius images / Alamy Stock
Foto: marina13/mauritius images / Alamy Stock

Das Land nimmt erstmals an einer Fußball-WM teil. Wie ist es, auf der Karibikinsel Ferien zu machen? Dieses und andere Traumziele.

Foto: Georg Berg/mauritius images / Alamy Stock
Foto: Georg Berg/mauritius images / Alamy Stock
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Die „nutzlose Insel“ nannten spanische Eroberer einst Curaçao. Hatten sie sich doch erhofft, von ihren auf der Antilleninsel eingeführten Valencia-Orangenbäumen große, süße Früchte zu ernten. Klimabedingt wurden daraus aber nur winzige, bitter schmeckende Pomeranzen.

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