Wild campen in Devon

Von SZ-Autorinnen und Autoren

Foto: SZ/Grafik Foto: SZ/Grafik

Doch, doch, man kann schon noch rausgehen in die Nacht, sagt der Vermieter am Rande des Dorfs Gidleigh, als man ihn bei der abendlichen Ankunft nach dem Dartmoor National Park fragt. Nur sollte man sein Lager dort nicht im Steinkreis aufschlagen, der gehöre den Pferden. Uns wundernd und nicht ahnend, dass der Mann am nächsten Tag gestehen wird, er habe sich durchaus Sorgen gemacht, brechen wir auf. Zwei Schlafsäcke, zwei Isomatten, ein Pop-up-Zelt.