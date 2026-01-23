Foto: Robert Harding/ Adam Burton/mauritius images
Einmal im Leben 

Wild campen in Devon

In Dartmoor darf man auch ohne Genehmigung sein Zelt aufschlagen, mitten in einer weiten Hügellandschaft mit Bächen, Mooren und mystischen Steinkreisen. Dieses und weitere Traumziele.

Von SZ-Autorinnen und Autoren
6. März 2026
Doch, doch, man kann schon noch rausgehen in die Nacht, sagt der Vermieter am Rande des Dorfs Gidleigh, als man ihn bei der abendlichen Ankunft nach dem Dartmoor National Park fragt. Nur sollte man sein Lager dort nicht im Steinkreis aufschlagen, der gehöre den Pferden. Uns wundernd und nicht ahnend, dass der Mann am nächsten Tag gestehen wird, er habe sich durchaus Sorgen gemacht, brechen wir auf. Zwei Schlafsäcke, zwei Isomatten, ein Pop-up-Zelt.

Foto: Robert Harding/ Adam Burton/mauritius images
Foto: Robert Harding/ Adam Burton/mauritius images

Einmal im Leben 

Wild campen in Devon
Foto: William Barton/mauritius images/Alamy Stock
Foto: William Barton/mauritius images/Alamy Stock

In Dartmoor darf man auch ohne Genehmigung sein Zelt aufschlagen, mitten in einer weiten Hügellandschaft mit Bächen, Mooren und mystischen Steinkreisen. Dieses und weitere Traumziele.

Foto: Martin Wittmann
Foto: Martin Wittmann
Foto: SZ/Grafik
Foto: SZ/Grafik

Doch, doch, man kann schon noch rausgehen in die Nacht, sagt der Vermieter am Rande des Dorfs Gidleigh, als man ihn bei der abendlichen Ankunft nach dem Dartmoor National Park fragt. Nur sollte man sein Lager dort nicht im Steinkreis aufschlagen, der gehöre den Pferden. Uns wundernd und nicht ahnend, dass der Mann am nächsten Tag gestehen wird, er habe sich durchaus Sorgen gemacht, brechen wir auf. Zwei Schlafsäcke, zwei Isomatten, ein Pop-up-Zelt.

